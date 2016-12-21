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Фред в проекте "Кто я?" угадал Луческу и экс-президента Бразилии http://www.segodnya.ua/img/article/7817/68_main.1482342239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/68_tn.1482342239.jpg Футбол Бразильский полузащитник "Шахтера" стал участником развлекательного проекта

Фред в проекте "Кто я?" угадал Луческу и экс-президента Бразилии

Вчера, 19:43

Бразильский полузащитник "Шахтера" стал участником развлекательного проекта

Фред с маской Жозе Моуринью
Фред с маской Жозе Моуринью

Во время зимней паузы в чемпионате Украины лидер Премьер-лиги "Шахтер" запустил развлекательный ТВ-проект под названием "Кто я?". В нем футболисты команды пытаются угадать загаданную ведущим известную личность с помощью подсказок.

Сегодня гостем программы стал бразильский полузащитник Фред. "Главное отличие – здесь очень холодно, а в Бразилии жарко сейчас. Но я уже не первый год в Украине, поэтому адаптировался к такому климату. Да, мы, бразильцы, очень любим повеселиться и пошутить. микроклимат в команде прекрасный, потому что мы лидируем в чемпионате. Паулу Фонсека – большой профессионал, работает на благо команды. У нас замечательные взаимоотношения не только с Паулу, но и со всем тренерским штабом. Мы отлично общаемся, доверяем друг другу, когда есть возможность, можем и пошутить. ", – рассказал Фред.

В ходе игры футболист сумел отгадать бывшего тренера "горняков" Мирчу Луческу, а также экс-президента Бразилии Дилму Русеф и экс-игрока "Шахтера" Жадсона.

Первым гостем программы стал голкипер Андрей Пятов. Он сумел угадать экс-форварда "Динамо" и сборной Украины Виктора Леоненко, назвав его "Леон-киллер", а также доказал, что разбирается не только в футболе, угадав американскую теннисистку Серену Уильямс.

Вторым участником проекта стал защитник Иван Ордец. Он угадал Диего Марадону, Виталия Кличко, Дональда Трампа и Бенджамина Франклина.

Третьим гостем стал Максим Малышев, который в ходе игры сумел отгадать гетьмана Богдана Хмельницкого, игрока Андрея Ярмоленко и политика Олега Ляшко.

Четвертым участником проекта стал капитан "горняков" Дарио Срна, который сумел отгадать президента "Шахтера" Рината Ахметова, а также тренеров Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Фред

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Источники:

Сегодня|Спорт, Официальный сайт ФК "Шахтер"

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