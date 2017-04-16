ФИФА сократит дисквалификацию Месси при одном условии

Сегодня, 11:46

Футболист должен лично посетить заседание комитета, который рассмотрит его апелляцию

Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Дисквалификация форварда сборной Аргентины Лионеля Месси будет сокращена, утверждает La Nacion.

По информации издания, если футболист посетит заседание комитета, который рассмотрит его апелляцию, его дисквалификация будет сокращена с четырех до двух матчей. Учитывая, что Месси уже пропустил один матч, у него останется всего одна игра дисквалификации.

29-летний форвард "Барселоны" во время игры оскорбил ассистента главного судьи, при этом ни один из арбитров не подтвердил информацию об оскорблении.

Заседание комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.
футбол, ФИФА, Лионель Месси, сборная Аргентины

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