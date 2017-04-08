Евгений Селезнев тренируется с "Днепром"

8 Апреля 2017, 14:30

Футболисту в Турции дали два дня выходных

Раньше Селезнев играл в &quot;Днепре&quot;. Фото AFP
Раньше Селезнев играл в "Днепре". Фото AFP

Украинский форвард турецкого "Карабюкспора" Евгений Селезнев из-за дисквалификации пропускает в этот уикенд тур Суперлиги. Поэтому клуб дал игроку два дня выходных, которые тот провел в Украине, а для поддержания формы тренировался с "Днепром", сообщает #FootballHub.

Напомним, что Селезнев защищал цвета "Днепра" в 2009-2011 и 2012-2015 годах и доходил с клубом до финала Лиги Европы.
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