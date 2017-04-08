Евгений Селезнев тренируется с "Днепром"
Футболисту в Турции дали два дня выходных
Украинский форвард турецкого "Карабюкспора" Евгений Селезнев из-за дисквалификации пропускает в этот уикенд тур Суперлиги. Поэтому клуб дал игроку два дня выходных, которые тот провел в Украине, а для поддержания формы тренировался с "Днепром", сообщает #FootballHub.
Напомним, что Селезнев защищал цвета "Днепра" в 2009-2011 и 2012-2015 годах и доходил с клубом до финала Лиги Европы.
Це не дежавю і не подорож у часі! Євген Селезньов – профі. Два дні вихідних провів у Дніпрі. Часу не гаяв – плідно потренувався! pic.twitter.com/BgfaQXzNVi— FootballHub (@FootballHub_Ua) 7 апреля 2017 г.
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