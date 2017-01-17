Экс-форвард "Шахтера" перешел в московский "Спартак"

"Спартак" и "Милан" заключили соглашение о переходе в московскую команду бразильского нападающего Луиса Адриано.

Бразилец родился 12 апреля 1987 года в Порту-Алегри. Выступал за местный "Интернасьонал", с которым в 2006 году стал победителем клубного чемпионата мира.

В 2007 году нападающего пригласил донецкий "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, столько же – Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/2009 – Кубок УЕФА.

В сезоне-2013/2014 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен.

В июле 2015 года Луис Адриано перешел в итальянский "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.

На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.