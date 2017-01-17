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Экс-форвард "Шахтера" перешел в московский "Спартак" http://www.segodnya.ua/img/article/7888/93_main.1484640244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/93_tn.1484640244.jpg Футбол Бразилец Луис Адриано сменил Милан на российский клуб

Экс-форвард "Шахтера" перешел в московский "Спартак"

Сегодня, 10:04

Бразилец Луис Адриано сменил Милан на российский клуб

Луис Адриано уже красно-белый. Фото ФК &quot;Спартак&quot;
Луис Адриано уже красно-белый. Фото ФК "Спартак"

"Спартак" и "Милан" заключили соглашение о переходе в московскую команду бразильского нападающего Луиса Адриано.

Бразилец родился 12 апреля 1987 года в Порту-Алегри. Выступал за местный "Интернасьонал", с которым в 2006 году стал победителем клубного чемпионата мира.

В 2007 году нападающего пригласил донецкий "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, столько же – Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/2009 – Кубок УЕФА.

В сезоне-2013/2014 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен.

В июле 2015 года Луис Адриано перешел в итальянский "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.

На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.
футбол, Шахтер Донецк, Спартак Москва, Луис Адриано

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Источник:

Официальный сайт ФК "Спартак"

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