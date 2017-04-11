Экс-форвард "Динамо" стал лучшим бомбардиром в истории "Портленда"
Фанендо Ади забил уже 46 мячей за американский клуб
Бывший нападающий киевского "Динамо", донецкого "Металлурга" и симферопольской "Таврии" Фанендо Ади стал лучшим бомбардиром в истории американского клуба "Портленд Тимберс".
Забив за "дровосеков" в минувшем туре MLS, нигериец довел свой индивидуальный показатель до 46 мячей за клуб, что позволило ему обойти Джона Байна, выступавшего в составе "зелено-белых" с 1978 по 1982 год.
Напомним, что в состав "Портленд Тимберс" Фанендо Ади перебрался в 2014-м году из "Копенгагена". В Украине нигерийский нападающий выступал с 2011 по 2012 год.
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