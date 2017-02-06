Джибриль Сиссе снова завершил карьеру футболиста

Футболист уже объявлял о завершении карьеры в октябре 2015 года, но с тех пор несколько раз пытался вернуться

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе решил окончательно завершить карьеру игрока и стать футбольным экспертом.

"Мне нравилось быть футболистом, футбол был всей моей жизнью. Я хочу объявить о завершении карьеры, хотя было желание продолжить ее", – сказал 35-летний Сиссе.

Сиссе начал профессиональную карьеру в 1998 году в "Осере", где надолго стал одним из лидеров клуба. В 2004 году форвард стал игроком "Ливерпуля". Далее он выступал за "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Аль-Гарафу", "Кубань" и "Бастию". За сборную Франции Сиссе провел 41 матч, забив девять мячей.

Футболист уже объявлял о завершении карьеры в октябре 2015 года, но с тех пор несколько раз безуспешно пытался вернуться в футбол, тренируясь в составе "Осера".