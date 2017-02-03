"Довольный, как слон": Милевский забил гол в ворота армянского "Алашкерта" (видео)

Сегодня, 23:35

Экс-игрок сборной Украины на сборах в Турции забивает за "Тосно"

Артем Милевский. Фото Instagram
Артем Милевский. Фото Instagram

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский забил гол за команду второго по силе дивизиона чемпионата России "Тосно". На сборе в Турции Милевский отличился уже на четвертой минуте встречи с армянским клубом "Алашкерт".

Милевский отыграл первый тайм, а поединок завершился победой "Тосно" со счетом 2:0.

"Довольный, как слон. Второй гол сегодня", – прокомментировал Милевский в одной из социальных сетей.

товарищеский матч, видео голов, Артем Милевский, Тосно

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Сегодня|Спорт

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