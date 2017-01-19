"Динамо" оштрафовано на 40 тысяч евро за голову быка

Во время матча Кубка Германии фаны дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову животного

Дрезденское "Динамо" оштрафовано на 40 тысяч евро за выходку своих фанатов в матче первого раунда Кубка Германии против РБ "Лейпциг". Встреча состоялась 20 августа и закончилась победой "Динамо" в серии пенальти.

По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка. Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать "Динамо" на 60 тысяч, но позже немного смягчил приговор.