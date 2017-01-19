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"Динамо" официально объявило о расставании с Макаренко http://www.segodnya.ua/img/article/7898/99_main.1484839331.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/99_tn.1484839331.jpg Футбол В составе столичного клуба защитник провел 61, отличившись двумя забитыми мячами

"Динамо" официально объявило о расставании с Макаренко

Сегодня, 17:22

В составе столичного клуба защитник провел 61, отличившись двумя забитыми мячами

Евгений Макаренко. Фото AFP
Евгений Макаренко. Фото AFP

В конце декабря 2016 года подошел к концу контракт защитника Евгения Макаренко с киевским "Динамо".

Футболист является воспитанником "Динамо". После выступлений в сезоне 2012/2013 в аренде в составе ужгородской "Говерлы", вернулся в Киев и дебютировал в основной команде клуба 18 августа 2013 года, выйдя на поле в домашнем матче чемпионата Украины против симферопольской "Таврии" (2:0).

С того времени провел за "Динамо" во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Суперкубок, еврокубки) 61 матч, отличившись двумя забитыми мячами. Также имеет в своем активе три матча в составе национальной сборной Украины. Дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016 гг.), дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015 гг).
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Евгений Макаренко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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