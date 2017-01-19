"Динамо" официально объявило о расставании с Макаренко

В конце декабря 2016 года подошел к концу контракт защитника Евгения Макаренко с киевским "Динамо".

Футболист является воспитанником "Динамо". После выступлений в сезоне 2012/2013 в аренде в составе ужгородской "Говерлы", вернулся в Киев и дебютировал в основной команде клуба 18 августа 2013 года, выйдя на поле в домашнем матче чемпионата Украины против симферопольской "Таврии" (2:0).

С того времени провел за "Динамо" во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Суперкубок, еврокубки) 61 матч, отличившись двумя забитыми мячами. Также имеет в своем активе три матча в составе национальной сборной Украины. Дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016 гг.), дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015 гг).