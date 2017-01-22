"Динамо" на сборах в Испании разгромило толстосумов из Китая (видео)

Киевское "Динамо" во втором спарринге на сборах в Испании разгромил представителя чемпионата Китая "Тяньцзинь Теда", за который выступает экс-игрок "Челси" Джон Оби Микель.

Счет в матче после передачи Дерлиса Гонсалеса открыл Денис Гармаш. После перерыва Александр Тымчик отдал результативную передачу на Андрея Ярмоленко, ау же в концовке встречи сам Андрей ассистировал Артему Громову.

Это вторая победа киевлян на сборах в Испании. Вчера подопечные Сергея Реброва обыграли немецкий "Санкт-Паули".

"Динамо" – "Тяньцзинь Теда" – 3:0

Голы: Гармаш (27), Ярмоленко (54), Громов (87)

"Динамо" (1-й тайм): Коваль, Морозюк (К), Очигава, Хачериди, Михайличенко, Корзун, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Беседин (25, Яремчук);

(2-й тайм): Бущан, Тымчик, Бурда, Вида, Антунеш, Рыбалка, Сидорчук, Шепелев, Громов, Ярмоленко (К), Гладкий.