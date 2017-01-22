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"Динамо" на сборах в Испании разгромило толстосумов из Китая (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/32_main.1485105033.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/32_tn.1485105033.jpg Футбол Киевляне отгрузили соперникам три безответных гола

"Динамо" на сборах в Испании разгромило толстосумов из Китая (видео)

Сегодня, 19:10

Киевляне отгрузили соперникам три безответных гола


Киевское "Динамо" во втором спарринге на сборах в Испании разгромил представителя чемпионата Китая "Тяньцзинь Теда", за который выступает экс-игрок "Челси" Джон Оби Микель.

Счет в матче после передачи Дерлиса Гонсалеса открыл Денис Гармаш. После перерыва Александр Тымчик отдал результативную передачу на Андрея Ярмоленко, ау же в концовке встречи сам Андрей ассистировал Артему Громову.

Это вторая победа киевлян на сборах в Испании. Вчера подопечные Сергея Реброва обыграли немецкий "Санкт-Паули".

"Динамо" – "Тяньцзинь Теда" – 3:0
Голы: Гармаш (27), Ярмоленко (54), Громов (87)

"Динамо" (1-й тайм): Коваль, Морозюк (К), Очигава, Хачериди, Михайличенко, Корзун, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Цыганков, Беседин (25, Яремчук);

(2-й тайм): Бущан, Тымчик, Бурда, Вида, Антунеш, Рыбалка, Сидорчук, Шепелев, Громов, Ярмоленко (К), Гладкий.
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Тяньцзинь Тэда

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Источник:

Сегодня|Спорт

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