"Динамо" на последних секундах упустило победу над ЦСКА (видео)

Сегодня, 14:59

Киевляне завершили первый тренировочный сбор в Испании ничьей


Сегодня киевское "Динамо" в рамках первого тренировочного сбора в Испании встречалось с самой титулованной командой Болгарии – софийским ЦСКА.

В 2015 году "армейцы" из-за финансовых были отправлены в третье лигу, однако через год они снова вернулись в элитный дивизион.

Киевляне первыми пропустили в матче – игроки ЦСКА разыграли красивую комбинацию которую точным ударом завершил Руи Педро.

Еще до перерыва Виталий Буяльский после передачи от Виктора Циганкова счет сравнял, а спустя пару минут Дерлис Гонсалес красиво перекинул вратаря ЦСКА ударом головой и вывел "Динамо" вперед. На этот раз ассист на свой счет записал Денис Гармаш.

Все шло к очередной победе подопечных Сергея Реброва, но на последней минуте встречи арбитр углядел нарушение в штрафной "бело-синих". Коваль прыгнул в правый от себя угол, а Кирил Десподов пробил в левый.

Сразу после этого прозвучал финальный свисток в матче. Киевляне заверили первый тренировочный сбор в Испании ничьей и уже сегодня вернутся в Киев.

"Динамо" – ЦСКА – 2:2
Голы: Буяльский (36), Гонсалес (39) – Педро (4), Десподов (90+3, пен)

"Динамо": Рудько (Коваль, 46), Хачериди (Бурда, 62), Вида (К) (Корзун, 72), Антунеш (Лукьянчук, 84), Морозюк (Тымчик, 80), Шепелев (Рыбалка, 62), Гармаш (Сидорчук, 62), Буяльский (Ориховский, 62), Гонсалес (Громов, 62), Цыганков (Ярмоленко, 62), Беседин (Мораес, 46)
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, ЦСКА София

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Сегодня|Спорт

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