"Динамо" может усилиться защитником из чемпионата Испании

Сегодня, 18:19

Александар Пантич в ближайшее время должен пройти медосмотр в украинском клубе

Александар Пантич. Фото deportivoalaves.com
Александар Пантич. Фото deportivoalaves.com

Киевское "Динамо" находится в шаге от подписания защитника "Вильярреала" Александара Пантича.

24-летний защитник первую половину сезона провел в "Алавесе", но принял участие лишь в четырех поединках и покинет новичка Ла Лиги. У сербского защитника были предложения от "Бурсаспора" и "Селтика", но как сообщает радио glorioso117, сегодня Пантич пройдет медосмотр в "Динамо", и если все пройдет успешно, станет новичком "бело-синих".

Александар Пантич перешел в "Вильярреал" из "Црвены Звезды" в 2013 году. Сезон 2014/2015 защитник провел в аренде в "Кордобе", 2015/2016 – в "Эйбаре", а перед началом нынешнего сезона игрока арендовал "Алавес".
футбол, чемпионат Украины, чемпионат Испании, Динамо Киев, Вильярреал, Алавес

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Источник:

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