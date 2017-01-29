"Динамо" может усилиться защитником из чемпионата Испании

Киевское "Динамо" находится в шаге от подписания защитника "Вильярреала" Александара Пантича.

24-летний защитник первую половину сезона провел в "Алавесе", но принял участие лишь в четырех поединках и покинет новичка Ла Лиги. У сербского защитника были предложения от "Бурсаспора" и "Селтика", но как сообщает радио glorioso117, сегодня Пантич пройдет медосмотр в "Динамо", и если все пройдет успешно, станет новичком "бело-синих".

Александар Пантич перешел в "Вильярреал" из "Црвены Звезды" в 2013 году. Сезон 2014/2015 защитник провел в аренде в "Кордобе", 2015/2016 – в "Эйбаре", а перед началом нынешнего сезона игрока арендовал "Алавес".