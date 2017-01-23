"Динамо" интересуется участником Кубка Африки-2017

Юссефа Мсакни сейчас выступает за клуб из чемпионата Катара

Киевское "Динамо" в целях усиления полузащиты обратило внимание на полузащитника катарской "Лехвии" и национальной сборной Туниса Юссефа Мсакни, сообщает footmercato.net.

Конкурентом столичной команды за хава, который перебрался в Катар в 2013 году за 12,5 миллионов евро, является французский "Лилль". Transfermarkt.de оценивает футболиста в 3,2 миллиона евро.

Отметим, что в эти дни Мсакни находится в расположении сборной Туниса на Кубке Африки, где уже успел провести от звонка до звонка два матча – против Сенегала и Алжира.

В текущем сезоне катарской лиги он провел семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.