Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Динамо" интересуется участником Кубка Африки-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7909/93_main.1485187617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/93_tn.1485187617.jpg Футбол Юссефа Мсакни сейчас выступает за клуб из чемпионата Катара

"Динамо" интересуется участником Кубка Африки-2017

Сегодня, 18:06

Юссефа Мсакни сейчас выступает за клуб из чемпионата Катара

Юссеф Мсакни. Фото AFP
Юссеф Мсакни. Фото AFP

Киевское "Динамо" в целях усиления полузащиты обратило внимание на полузащитника катарской "Лехвии" и национальной сборной Туниса Юссефа Мсакни, сообщает footmercato.net.

Конкурентом столичной команды за хава, который перебрался в Катар в 2013 году за 12,5 миллионов евро, является французский "Лилль". Transfermarkt.de оценивает футболиста в 3,2 миллиона евро.

Отметим, что в эти дни Мсакни находится в расположении сборной Туниса на Кубке Африки, где уже успел провести от звонка до звонка два матча – против Сенегала и Алжира.

В текущем сезоне катарской лиги он провел семь матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
футбол, Динамо Киев, сборная Туниса, чемпионат Катара, Юссеф Мсакни

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" интересуется участником Кубка Африки-2017". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Матч "Динамо" - "Наполи" в ЛЧ-2016/17. Фото AFP

Киевское "Динамо" - самый успешный постсоветский клуб в Лиге чемпионов

Сегодня, 16:39

Турнирная таблица за всю историю главного клубного турнира Европы

Футбол

Артем Яшкин. Фото football24.ua

Экс-футболист киевского "Динамо" собрался работать учителем физкультуры

Сегодня, 14:33

Артем Яшкин рассказал, почему сейчас трудно найти тренерскую работу

Футбол

Беседин и Гармаш. Открыли счет динамовским голам в 2017-м. Фото ФК "Динамо"

Первые спарринги-2017: у "Шахтера" - 2:0 перед Рианчо, у "Динамо" - 6 голов с флангов

Сегодня, 08:03

Тренировочные сборы украинских грандов: у "горняков" - продленка для форвардов, "Динамо" забивает без Мораеса

Футбол

Фото ФК "Динамо"

"Динамо" на сборах в Испании разгромило толстосумов из Китая

Вчера, 19:10

Киевляне отгрузили соперникам три безответных гола

Футбол

"Динамо" - "Санкт-Паули" - 3:1. Фото fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" начало год с победы над немецким "Санкт-Паули"

21 Января, 22:11

Команда Сергей Реброва выиграла спарринг с клубом втором немецкой лиги

Футбол

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" - "Тянцзинь Теда"

Вчера, 16:50

Киевляне проведут второй спарринг в Испании с командой из чемпионата Китая

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.