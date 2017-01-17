Диего Марадона станет послом "Наполи" в мире

Диего Марадона станет послом итальянского футбольного клуба "Наполи" и почетным гражданином Неаполя. Об этом сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Мы говорили в течение нескольких часов в субботу в Риме. Как только Марадона решит все свои вопросы с уплатой налогов, он станет послом "Наполи" в мире", – сказал Де Лаурентис.

Предположительно, торжественная церемония состоится в мае на домашнем стадионе клуба "Сан-Паоло". Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах, что является рекордом клуба. Он остается без работы с 2012 года, когда покинул пост главного тренера клуба "Аль- Васл" (ОАЭ).