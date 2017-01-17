Диего Марадона подарил Тотти большой букет роз
Легендарный аргентинец поздравил лидера "Ромы" с Новым годом
Нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что легендарный экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона поздравил его с Новым годом.
Бывший форвард "Наполи" подарил легенде "Ромы" большой букет роз.
- Большое спасибо Диего, – написал в своем Твиттере Тотти. – С Новым годом вас тоже, и всю вашу семью!
Напомним, что раньше была информация, что Марадона станет послом "Наполи" и почетным гражданином Неаполя.
Grazie mille Diego per il pensiero! Buon anno anche a te e a tutta la tua famiglia! #Maradona pic.twitter.com/VeW79hsQ8B— Francesco Totti (@Totti) 16 января 2017 г.
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