Диего Марадона подарил Тотти большой букет роз

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что легендарный экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона поздравил его с Новым годом.

Бывший форвард "Наполи" подарил легенде "Ромы" большой букет роз.

- Большое спасибо Диего, – написал в своем Твиттере Тотти. – С Новым годом вас тоже, и всю вашу семью!

Напомним, что раньше была информация, что Марадона станет послом "Наполи" и почетным гражданином Неаполя.