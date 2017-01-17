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Диего Марадона подарил Тотти большой букет роз http://www.segodnya.ua/img/article/7890/54_main.1484658945.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/54_tn.1484658945.jpg Футбол Легендарный аргентинец поздравил лидера "Ромы" с Новым годом

Диего Марадона подарил Тотти большой букет роз

Сегодня, 15:15

Легендарный аргентинец поздравил лидера "Ромы" с Новым годом

Тотти с розами от Марадоны. Фото Twitter
Тотти с розами от Марадоны. Фото Twitter

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что легендарный экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона поздравил его с Новым годом.

Бывший форвард "Наполи" подарил легенде "Ромы" большой букет роз.

- Большое спасибо Диего, – написал в своем Твиттере Тотти. – С Новым годом вас тоже, и всю вашу семью!

Напомним, что раньше была информация, что Марадона станет послом "Наполи" и почетным гражданином Неаполя.
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СЭ

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