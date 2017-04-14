Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 33-го тура, таблица Лиги
Лидер чемпионата "Монако" примет "Дижон" – команду из "зоны вылета"
В этот уикенд в чемпионате Франции будут сыграны матчи 33-го тура Лиги 1.
В стартовом матче тура "ПСЖ" на выезде сыграет с "Анже". Лидер чемпионата "Монако" примет в субботу одного из главных аутсайдеров – "Дижон", занимающий предпоследнее место в таблице.
Пятница, 14 апреля:
21:45 "Анже" – "ПСЖ"
Суббота, 15 апреля:
18:00 "Ницца" – "Нанси"
21:00 "Генгам" – "Тулуза"
21:00 "Мец" – "Кан"
21:00 "Монпелье" – "Лорьян"
21:00 "Ренн" – "Лилль"
22:00 "Монако" – "Дижон"
Воскресенье, 16 апреля:
16:00 "Нант" – "Бордо"
18:00 "Бастия" – "Лион"
22:00 "Марсель" – "Сент-Этьен"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|31
|23
|5
|3
|88-26
|74
|2
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|64-21
|71
|3
|НИЦЦА
|32
|20
|10
|2
|52-26
|70
|4
|ЛИОН
|32
|17
|3
|12
|65-39
|54
|5
|БОРДО
|32
|13
|10
|9
|46-39
|49
|6
|МАРСЕЛЬ
|32
|13
|9
|10
|44-38
|48
|7
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|31
|11
|12
|8
|35-25
|45
|8
|НАНТ
|32
|11
|9
|12
|31-46
|42
|9
|ТУЛУЗА
|32
|10
|11
|11
|33-33
|41
|10
|ГЕНГАМ
|32
|11
|8
|13
|38-43
|41
|11
|РЕНН
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|12
|АНЖЕ
|32
|11
|6
|15
|32-41
|39
|13
|ЛИЛЛЬ
|32
|10
|7
|15
|31-39
|37
|14
|МОНПЕЛЬЕ
|32
|9
|9
|14
|45-55
|36
|15
|МЕЦ
|31
|9
|8
|14
|29-59
|35
|16
|КАН
|32
|9
|5
|18
|31-54
|32
|17
|НАНСИ
|32
|8
|7
|17
|24-41
|31
|18
|ЛОРЬЯН
|32
|9
|4
|19
|37-62
|31
|19
|ДИЖОН
|32
|6
|11
|15
|40-50
|29
|20
|БАСТИЯ
|32
|6
|10
|16
|26-46
|28
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