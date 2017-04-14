Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 33-го тура, таблица Лиги

В этот уикенд в чемпионате Франции будут сыграны матчи 33-го тура Лиги 1.

В стартовом матче тура "ПСЖ" на выезде сыграет с "Анже". Лидер чемпионата "Монако" примет в субботу одного из главных аутсайдеров – "Дижон", занимающий предпоследнее место в таблице.

Пятница, 14 апреля:

21:45 "Анже" – "ПСЖ"

Суббота, 15 апреля:

18:00 "Ницца" – "Нанси"

21:00 "Генгам" – "Тулуза"

21:00 "Мец" – "Кан"

21:00 "Монпелье" – "Лорьян"

21:00 "Ренн" – "Лилль"

22:00 "Монако" – "Дижон"

Воскресенье, 16 апреля:

16:00 "Нант" – "Бордо"

18:00 "Бастия" – "Лион"

22:00 "Марсель" – "Сент-Этьен"

Таблица чемпионата Франции: