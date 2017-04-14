Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 33-го тура, таблица Лиги

Сегодня, 14:36

Лидер чемпионата "Монако" примет "Дижон" – команду из "зоны вылета"

&quot;Монако&quot; примет &quot;Дижон&quot;. Фото AFP
"Монако" примет "Дижон". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Франции будут сыграны матчи 33-го тура Лиги 1.

В стартовом матче тура "ПСЖ" на выезде сыграет с "Анже". Лидер чемпионата "Монако" примет в субботу одного из главных аутсайдеров – "Дижон", занимающий предпоследнее место в таблице.

Пятница, 14 апреля:

21:45 "Анже" – "ПСЖ"

Суббота, 15 апреля:

18:00 "Ницца" – "Нанси"

21:00 "Генгам" – "Тулуза"

21:00 "Мец" – "Кан"

21:00 "Монпелье" – "Лорьян"

21:00 "Ренн" – "Лилль"

22:00 "Монако" – "Дижон"

Воскресенье, 16 апреля:

16:00 "Нант" – "Бордо"

18:00 "Бастия" – "Лион"

22:00 "Марсель" – "Сент-Этьен"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 31 23 5 3 88-26 74
2  ПСЖ 31 22 5 4 64-21 71
3  НИЦЦА 32 20 10 2 52-26 70
4  ЛИОН 32 17 3 12 65-39 54
5  БОРДО 32 13 10 9 46-39 49
6  МАРСЕЛЬ 32 13 9 10 44-38 48
7  СЕНТ-ЭТЬЕН 31 11 12 8 35-25 45
8  НАНТ 32 11 9 12 31-46 42
9  ТУЛУЗА 32 10 11 11 33-33 41
10  ГЕНГАМ 32 11 8 13 38-43 41
11  РЕНН 32 9 13 10 29-37 40
12  АНЖЕ 32 11 6 15 32-41 39
13  ЛИЛЛЬ 32 10 7 15 31-39 37
14  МОНПЕЛЬЕ 32 9 9 14 45-55 36
15  МЕЦ 31 9 8 14 29-59 35
16  КАН 32 9 5 18 31-54 32
17  НАНСИ 32 8 7 17 24-41 31
18  ЛОРЬЯН 32 9 4 19 37-62 31
19  ДИЖОН 32 6 11 15 40-50 29
20  БАСТИЯ 32 6 10 16 26-46 28
Монако, чемпионат Франции, псж

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Сегодня|Спорт

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