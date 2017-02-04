"Челси" уверенно обыграл "Арсенал" в лондонском дерби (фото)
Футболисты "Челси" переиграли "Арсенал" в лондонском дерби в 24-м туре премьер-лиги
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP
Футболисты "Челси" на своем поле обыграли "Арсенал" в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в субботу на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет на 13-й минуте открыл Маркос Алонсо, второй мяч на 53-й минуте забил Эден Азар, а утроил преимущество хозяев Сеск Фабрегас (85). Гол престижа у "Арсенала" на 90-й минуте забил Оливье Жиру.
После этой победы лидер чемпионата Англии "Челси" набрал 59 очков и оторвался на 12 очков от "Арсенала" с "Тоттенхэмом", которые делят между собой второе и третье места.
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