"Челси" уверенно обыграл "Арсенал" в лондонском дерби (фото)

Сегодня, 16:54

Футболисты "Челси" переиграли "Арсенал" в лондонском дерби в 24-м туре премьер-лиги


"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:0. Фото AFP

Футболисты "Челси" на своем поле обыграли "Арсенал" в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в субботу на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет на 13-й минуте открыл Маркос Алонсо, второй мяч на 53-й минуте забил Эден Азар, а утроил преимущество хозяев Сеск Фабрегас (85). Гол престижа у "Арсенала" на 90-й минуте забил Оливье Жиру.

После этой победы лидер чемпионата Англии "Челси" набрал 59 очков и оторвался на 12 очков от "Арсенала" с "Тоттенхэмом", которые делят между собой второе и третье места.

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Источник:

AFP

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