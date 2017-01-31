Болельщики с утра занимают очереди за билетами на матч "Шахтер" – "Сельта"
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Харькове
Сегодня в Харькове стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы "Шахтер" – "Сельта. Уже с утра возле касс выстраивалась очередь за пропусками.
Реализация билетов проходит в два этапа.
1-й этап (с 31 января по 5 февраля). Приоритетная продажа:
- в кассах ОСК "Металлист" (купить билеты смогут только зарегистрированные болельщики, посетившие поединки "Шахтера" с "Динамо" и "Карпатами" в Харькове в сезоне – 2016/17; каждому будет отправлено СМС со специальным кодом);
- онлайн на shakhtar.com (только для тех, кто в текущем сезоне уже приобретал билеты на домашние матчи "горняков" на официальном сайте клуба);
- онлайн на сайтах-партнерах internet-bilet.ua, esport.in.ua, tickethunt.net (для любителей футбола, покупавших тикеты на встречи с "Динамо" и "Карпатами" в Харькове с помощью данных сервисов).
2-й этап (с 6 по 23 февраля). Свободная продажа:
- в кассах ОСК "Металлист";
- онлайн на shakhtar.com и сайтах-партнерах;
- в розничной торговой сети Харькова.
Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Сельта":
Standard: 50, 100, 120, 150, 200 и 250 гривен;
Comfort seats (без пакета гостеприимства): 600 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;
Sky Вox: 4 000 – 7 000 гривен (одно место).
Напомним, что в ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Сельта" состоится 23 февраля. Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист". Начало в 22:05.
Так сегодня выглядят кассы на ОСК "Металлист"!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 31 января 2017 г.
Матч #ШахтерСельта в @EuropaLeague все ближе!
Билеты на игру: https://t.co/RY0Q3Dbepl pic.twitter.com/a14gSLLuPp
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