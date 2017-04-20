"Барселона" – "Ювентус" – 0:0. Обзор матча

Сегодня, 09:08

Лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус"


"Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов не проиграл "Барселоне" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Каталонцы ни разу не смогли забить в ворота знаменитого Джанлуиджи Буффона. Первый матч в Турине, напомним, завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

"Ювентус" в полуфинале может сыграть с "Монако", "Реалом" или "Атлетико". Жеребьевка состоится в пятницу, 21 апреля.
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Сегодня|Спорт

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