"Барселона" – "Ювентус" – 0:0. Обзор матча

"Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов не проиграл "Барселоне" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Каталонцы ни разу не смогли забить в ворота знаменитого Джанлуиджи Буффона. Первый матч в Турине, напомним, завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

"Ювентус" в полуфинале может сыграть с "Монако", "Реалом" или "Атлетико". Жеребьевка состоится в пятницу, 21 апреля.