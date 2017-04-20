Ассистент главного тренера "Шахтера": "С новой тактикой "Динамо" стало сильнее"

Сегодня, 10:55

Победа над киевлянами станет хорошим подарком для сегодняшнего именинника Нуну Кампуша

Нуну Кампуш. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Нуну Кампуш. Фото ФК "Шахтер"

Сегодня, 20 апреля, день рождения отмечает ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Нуну Кампуш.

- Нуну, с днем рождения! В своем первом интервью вы сказали, что главная задача вашего тренерского штаба – вернуть "Шахтеру" чемпионство. Насколько близка цель?

- О золотых медалях еще рано говорить. Математически мы пока не выиграли чемпионат. Команда проводит хороший сезон, все очень мотивированны. "Шахтер" два года не становился победителем украинской Премьер-лиги. Безусловно, чемпионство – наша главная задача, и мы очень близки к тому, чтобы выполнить ее.

- В последнее время все больше клубов, в том числе в Украине, переходят на игру в три центральных защитника. Под такую тактику соперника сложно подстроиться или для "горняков" она вполне удобна?

- Мы уже играли против команд, которые действуют по такой схеме. Во внутреннем чемпионате противники используют трио центральных защитников для того, чтобы лучше обороняться от атак "Шахтера". Если говорить, например, о "Динамо", то, перейдя на новую тактику, на мой взгляд, они стали сильнее. Однако, я убежден, намного значимее любой тактики динамика игры. То, как футболисты в целом атакуют и защищаются, важнее того, как они изначально расположены на поле.

- "Шахтер" – самая результативная команда чемпионата: 54 мяча в 25 матчах. Это как-то связано с тем, что на тренировках вы чаще работаете с футболистами группы атаки?

- В штабе Паулу Фонсеки мы все трудимся сообща. Да, сейчас я время от времени занимаюсь с полузащитниками и нападающими. Но не думаю, что в результативности "горняков" моя заслуга. Ведь раньше все было наоборот. Паулу работал с атакующим звеном, а я с – обороной. Фонсека – главный тренер, и только он может решать, как работать с футболистами.

- Какое у вас самое яркое впечатление за год работы в "Шахтере"?

- Хочу сказать, что я очень рад находиться здесь. "Шахтер" – большой клуб, где играют высококлассные футболисты, в структуре работают настоящие профессионалы, а у команды миллионы болельщиков. Нам помогают во всем, поэтому есть желание оправдать доверие высокими результатами. Хочу, чтобы самым ярким впечатлением за год пребывания в Украине стала победа в Премьер-лиге.

- Что в Португалии желают футбольным людям в день рождения?

- Конечно, побед! Впереди нас ждет встреча с киевским "Динамо", и успех в этом матче был бы хорошим подарком не только для меня, но и для всех болельщиков "Шахтера".
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Нуну Кампуш

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Официальный сайт ФК "Шахтер"

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