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"Арсенал" вырвал победу у "Бернли" на 98-й минуте http://www.segodnya.ua/img/article/7906/22_main.1485102511.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/22_tn.1485102511.jpg Футбол Арбитр в добавленное время назначил два 11-метровых – по одному в каждые ворота

"Арсенал" вырвал победу у "Бернли" на 98-й минуте

Сегодня, 18:29

Арбитр в добавленное время назначил два 11-метровых – по одному в каждые ворота

Фото AFP
Фото AFP

Драматической получилась развязка поединка 22-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Бернли".

Лондонцы открыли счет после перерыва и уже готовились отпраздновать очередную победу, но на 93-й минуте встречи Эндри Грэй ударом с пенальти сравнял счет в матче.

Подопечные Арсена Венгера не опустили руки и уже на восьмой добавленной минуте Алексис Санчес реализовал спасительный пенальти.

Эта победа позволила "Арсеналу" подняться на второе место в турнирной таблице.

"Арсенал" – "Бернли" – 2:1
Голы: Мустафи (59), Санчес (90+8, пен) – Грэй (90+3, пен)

"Арсенал": Чех, Мустафи, Монреаль, Габриэл, Косьельни, Озил (Бельерин, 89), Джака, Ивоби (Коклен, 69), Рэмзи, Санчес, Жиру (Уэлбек, 87).

"Бернли": Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Бойд, Марни (Тарковски, 76), Хендрик (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 77), Грэй, Барнс.

Предупреждения: Лоутон (58), Марни (74), Мустафи (90), Барнс (90).

Удаление: Джака (65).
футбол, чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Бернли

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Источник:

Сегодня|Спорт

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