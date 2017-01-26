Арендованный у "Динамо" Теодорчик забил 17-й гол в чемпионате Бельгии (видео)

Польский форвард Лукаш Теодорчик, контракт которого принадлежит "Динамо", продолжает в аренде забивать за "Андерлехт".

Во вчерашнем поединке 23-го тура чемпионата Бельгии против "Вестерло", Теодорчик открыл счет в матче уже на 7-й минуте.

"Андерлехт" выиграл гостевую встречу со счетом 4:2 и продолжает борьбу за чемпионство.

В активе же Теодорчика уже 17 голов в 22 проведенных играх в чемпионате Бельгии. Поляк является лучшим бомбардиром первенства на текущий момент.