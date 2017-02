Жесткое избиение в женских боях без правил: девушка получила более 50 ударов по голове (видео)

Во время женского поединка по правилам MMA на турнире Super Fight League в Индии местная спортсменка приняла более 50 ударов по голове, прежде чем судья остановил бой, сообщает boxing-mma.com

Американка Ханна Кампф в третьем раунде повалила Пуйу Томар из Индии на помост ринга и начала односторонее избиение. Рефери не вмешивался, пока Кампф не провела очередной прием и Томар подала знак о том, что она сдается.

Для Кампф это был второй поединок в профи и вторая подряд победа. Пуйа Томар потерпела первое поражение при двух победах.

Pooja Tomar vs Hanna Kampf ##SFL #WMMA What could the ref be thinking? pic.twitter.com/o7lmeBipSn