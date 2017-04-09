Яркие кадры боя Ломаченко – Соса
Украинский чемпион защитил пояс WBO
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком веса украинец Василий Ломаченко (8-1-0) удачно защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Сосы (20-2-4).
Наш боксер доминировал на протяжении всего боя, выиграв каждый раунд. После того, как Соса практически перестал сопротивляться, команда американца решила не выпускать его на десятый раунд. Победа Ломаченко техническим нокаутом.
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