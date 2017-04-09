Яркие кадры боя Ломаченко – Соса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком веса украинец Василий Ломаченко (8-1-0) удачно защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Сосы (20-2-4).

Наш боксер доминировал на протяжении всего боя, выиграв каждый раунд. После того, как Соса практически перестал сопротивляться, команда американца решила не выпускать его на десятый раунд. Победа Ломаченко техническим нокаутом.