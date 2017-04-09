Яркие кадры боя Ломаченко – Соса

Вчера, 08:58

Украинский чемпион защитил пояс WBO


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком веса украинец Василий Ломаченко (8-1-0) удачно защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Сосы (20-2-4).

Наш боксер доминировал на протяжении всего боя, выиграв каждый раунд. После того, как Соса практически перестал сопротивляться, команда американца решила не выпускать его на десятый раунд. Победа Ломаченко техническим нокаутом.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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