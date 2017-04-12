Владимир Кличко сравнил себя с Эверестом

Сегодня, 11:41

Украинский боксер готовится к поединку с Джошуа

Владимир Кличко. Фото AFP
Владимир Кличко. Фото AFP

Экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал британским СМИ в каком настроении подходит к поединку с Энтони Джошуа.

"Я проиграл Фьюри, но не чувствую себя побежденным. Я сделал недостаточно для победы. Я целый год думал об этом, хотел реванш. А потом все пошло наперекосяк… Но сейчас меня это уже не беспокоит. Боя с Фьюри больше не будет. Теперь я смотрю вперед. Этот человек сам себя уничтожил. Это как с книгой – ты ее закрываешь, ставишь на полку и открываешь новую".

"Мне никогда не было скучно, потому что были новые вызовы, новые соперники, новые бойцы. Я уже проходил через это. Я проигрывал, но возвращался. Выигрывал титулы. Потом снова проиграл, опять вернулся и заработал еще больше уважения. Я все еще в игре".

"Я – как Эверест. Вы можете подняться на него и сказать: "Я покорил Эверест". Но вам нужно будет бежать оттуда, потому что гора убьет вас, если вы упустите время. Некоторые возвращаются, но много людей погибает, становится ли Эверест побежденным? Нет, он все еще на месте, и в этом апреле будет другая жизнь".

"Я не чувствую свой возраст. Это не пустые слова. Я в лучшей форме в своей жизни. Я не вижу, что застрял и не прогрессирую, даже несмотря на то, что я уже так долго в боксе".

Бой Кличко и Джошуа состоится 29 апреля на "Уэмбли". На счету украинского боксера 64 победы (53 – нокаутом) при 4 поражениях. 27-летний Джошуа победил нокаутом во всех 18 боях.
бокс, боксер, Владимир Кличко

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Источник:

boxing-mma.com

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