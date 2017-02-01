Владимир Кличко готов к проверке на допинг
Боксер категорически против запрещенных препаратов во всех видах спорта
Украинец Владимир Кличко готов к случайным проверкам со стороны Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) перед боем с Энтони Джошуа.
- Я думаю, что это очень важно, я полностью поддерживаю данную программу, – сказал Кличко. – Если вы хотите, чтобы спорт был "чистым", вы должны проходить тестирование в боксе случайным образом. Здесь здоровье человека находится на грани, а допинг даст гигантское преимущество во всем. Я категорически против допинга во всех видах спорта и всегда был за тестирование случайным образом.
Поединок состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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