Владимир Кличко готов к проверке на допинг

Украинец Владимир Кличко готов к случайным проверкам со стороны Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) перед боем с Энтони Джошуа.

- Я думаю, что это очень важно, я полностью поддерживаю данную программу, – сказал Кличко. – Если вы хотите, чтобы спорт был "чистым", вы должны проходить тестирование в боксе случайным образом. Здесь здоровье человека находится на грани, а допинг даст гигантское преимущество во всем. Я категорически против допинга во всех видах спорта и всегда был за тестирование случайным образом.

Поединок состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.