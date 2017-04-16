В тренировочный лагерь Кличко проник пасхальный заяц

Сегодня, 21:29

Через социальные сети Владимир Кличко поздравил болельщиков с Пасхой

Пасхальный заяц и Владимир Кличко. Фото Facebook
Пасхальный заяц и Владимир Кличко. Фото Facebook

Владимир Кличко продолжает подготовку к поединку против непобежденного британского боксера Энтони Джошуа. Бой за титулы IBF, IBO и WBA пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Владимир сейчас находится в своем тренировочном лагере в австрийских Альпах. В городке Гоинг украинский боксер готовится к поединкам уже много лет.

Через социальные сети Владимир Кличко поздравил болельщиков с Пасхой, прикрепив фото с пасхальным зайцем.

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Сегодня|Спорт

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