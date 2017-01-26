Тайсон Фьюри не предвидит своего возвращения на ринг в ближайшие 10 лет

Вчера, 16:21

Британского боксера дисквалифицировали за употребление кокаина

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 28-летний британец Тайсон Фьюри заявил, вопреки заявлениям своего дяди Питера Фьюри, что не собирается возвращаться на ринг в ближайшие десять лет.

"Всем, кто спрашивает о моем возвращении: не предвижу ничего такого в ближайшие 10 лет. Возможно, вернусь в стиле Джорджа Формана в другую эру", – написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

В конце 2015 года Тайсон Фьюри по очкам победил Владимира Кличко и отобрал у украинского боксера все его чемпионские пояса. Затем в 2016 году Фьюри несколько раз переносил бой-реванш с Кличко, а осенью в его организме обнаружили кокаин и дисквалифицировали.
бокс, Тайсон Фьюри

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Источник:

boxingnews.com.ua

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