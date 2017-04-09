Соперник Усика: "Судьи посчитали правильно, я проиграл и оправдываться не намерен"

Майкл Хантер хотел бы провести реванш против украинского чемпиона

Американский боксер Майкл Хантер прокомментировал свое поражение от украинца Александра Усика.

"Судьи посчитали правильно, я проиграл и оправдываться не намерен. Нужно было больше активных действий.

Хотел бы провести реванш. Усик – отличный боксер и заслуженно является чемпионом", – приводит слова Майкла Хантера американский телеканал ESPN.

Напомним, ранее Усик защитил звание чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, победив по очкам американца.