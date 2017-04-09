Соперник Усика: "Судьи посчитали правильно, я проиграл и оправдываться не намерен"

Вчера, 18:38

Майкл Хантер хотел бы провести реванш против украинского чемпиона

Александр Усик и Майкл Хантер. Фото AFP
Александр Усик и Майкл Хантер. Фото AFP

Американский боксер Майкл Хантер прокомментировал свое поражение от украинца Александра Усика.

"Судьи посчитали правильно, я проиграл и оправдываться не намерен. Нужно было больше активных действий.

Хотел бы провести реванш. Усик – отличный боксер и заслуженно является чемпионом", – приводит слова Майкла Хантера американский телеканал ESPN.

Напомним, ранее Усик защитил звание чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, победив по очкам американца.
бокс, Александр Усик, Майкл Хантер

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isport.ua

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