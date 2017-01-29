Слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри начнутся 6 февраля
Боксер попался на употреблении нандролона и кокаина
На 6 февраля назначено начало слушаний по делу о приеме допинга бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
В начале 2015 года в организме британца были найдены следы запрещенного препарата нандролона.
Кроме нандронола, Фьюри также обвиняется в приеме наркотика кокаина, следы которого были найдены в его организме в сентябре 2016 года. Фьюри признался в приеме кокаина, однако отвергает обвинения в приеме нандролона.
Осенью прошлого года Фьюри должен был защищать чемпионские титулы в бою с Владимиром Кличко. Однако отказался от боя, поясов и заявил, что завершает карьеру.
Вы сейчас просматриваете новость "Слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри начнутся 6 февраля". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии