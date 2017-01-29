Слушания по допинговому делу Тайсона Фьюри начнутся 6 февраля

На 6 февраля назначено начало слушаний по делу о приеме допинга бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

В начале 2015 года в организме британца были найдены следы запрещенного препарата нандролона.

Кроме нандронола, Фьюри также обвиняется в приеме наркотика кокаина, следы которого были найдены в его организме в сентябре 2016 года. Фьюри признался в приеме кокаина, однако отвергает обвинения в приеме нандролона.

Осенью прошлого года Фьюри должен был защищать чемпионские титулы в бою с Владимиром Кличко. Однако отказался от боя, поясов и заявил, что завершает карьеру.