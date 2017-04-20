Промоутер Ломаченко ведет переговоры о реванше с Салидо

Сегодня, 10:59

Поединок предварительно может состояться в конце июля – начале августа этого года

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Похоже, все идет к тому, что в следующем поединке украинский чемпион мира Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) получит возможность поквитаться за единственное поражение на профиринге с мексиканским ветераном Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО). Во всяком случае, промоутер Василия Боб Арум дал понять, что работа сейчас ведётся именно в этом направлении, и пока всё складывается весьма позитивно.

"У меня были хорошие переговоры с Фернандо Бельтраном и Шоном Гиббонсом (соответственно – промоутером и менеджером Салидо, прим.), их парень хочет драться. Насколько я понимаю, он проведёт разогревочный бой в мае в Мексике, а на конец июля или начало августа мы планируем возвращение Ломаченко в ринг", – поведал Боб в интервью Boxingscene.

По словам Арума, местом проведения поединка Ломаченко-Салидо II может стать Чикаго или Лос-Анджелес.

Напомним, что в марте 2014 года Василий мог войти в историю первым боксером, которому удалось завоевать титул чемпиона мира уже во втором поединке, однако потерпел спорное поражение от Орландо решением судей.
бокс, Василий Ломаченко, Орландо Салидо

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Источник:

vringe.com

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