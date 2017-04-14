Промоутер: "Кличко пытается вывести Джошуа из равновесия"

Известный британский специалист Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, высказался о троллинге в адрес своего боксера со стороны его следующего соперника, экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко.

- Уверен, что Кличко попытается повысить градус напряжения и в последнюю тренировочную неделю сделает все возможное, чтобы влезть Энтони в голову, – считает Хирн. – Победа в этом бою необходима Кличко как воздух, и, учитывая уроки своего боя с Тайсоном Фьюри, он пытается вывести Энтони из равновесия.

Напомним, что бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля на лондонском "Уэмбли". На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.