Потенциальный соперник Кличко готов сразиться с чемпионом WBC Уайлдером

Сегодня, 13:01

Американец в срочном порядке ищет замену Вавжику, попавшемуся на допинге

Луис Ортис. Фото AFP
Луис Ортис. Фото AFP

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис (27-0, 23 КО) заявил о готовности выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера 25 февраля.

На эту дату в Бирмингеме у американца была запланирована свободная защита титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком, однако тот провалил допинг-тест, и теперь команда Уайлдера подыскивает нового соперника.

"Скажите Уайлдеру, что я здесь. Я готов принять бой 25 февраля. Только дайте мне знать и прекратите тратить впустую время болельщиков", – приводит слова Ортиса BoxingScene.
бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис

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