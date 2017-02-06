Украинец Руденко занял место попавшегося на допинге Поветкина в топ-10 рейтинга WBC

Сегодня, 11:11

Российский боксер дважды подряд попадался на упореблении запрещенных препаратов

Александр Поветкин. Фото AFP
Александр Поветкин. Фото AFP

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе, заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Отметим, что впервые в топ-10 рейтинга WBC вошел украинский боксер Андрей Руденко, который расположился на 10-й позиции.

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.

Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

В начале февраля глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была "чистой".
бокс, Александр Поветкин, рейтинг боксеров, Андрей Руденко

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Источник:

Р-спорт

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