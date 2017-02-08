Непобежденый украинский супертяж Тесленко дебютирует на американском профи-ринге

Непобежденный украинский супертяжеловес Александр Тесленко проведет первый бой в США. 24-летний уроженец Черновцов ранее боксировал только в Канаде, где живет и тренируется.

Дебют Тесленко на американском профи-ринге состоится 24 февраля в городке Студио-Сити в Калифорнии. Бой запланирован из восьми раундов, но соперник Александра пока не определен. При этом бой украинца пока значится как главное событие вечера бокса в Студио-Сити? сообщает boxing-mma.com

Александр Тесленко дебютировал в профи в сентябре 2015 года и с тех пор одержал 8 побед, не потерпев ни одного поражения. В рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса украинец занимает 83-е место.