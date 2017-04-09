Менеджер рассказал о будущем Ломаченко, Усика и Гвоздика

Американский специалист Эгис Климас, представляющий интересы чемпиона в двух весовых категориях Василия Ломаченко, полутяжа Александра Гвоздика и чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика, назвал имена возможных соперников своих боксеров.

– Хотел, чтобы Ломаченко поднялся в весе, так как во втором полулегком с ним никто не хочет боксировать, – заявил Климас. – Хорошо было бы, чтобы Гвоздик провел бой с чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном. Усик же должен встретиться с одним из чемпионов. Хоть с Муратом Гассиевым, хоть с Денисом Лебедевым, хоть с Майрисом Бриедисом.