Менеджер рассказал о будущем Ломаченко, Усика и Гвоздика

Вчера, 22:38

Ломаченко нужно менять весовую категорию, а Усику и Гвоздику готовиться к поединкам против чемпинов

Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Фото Instagram
Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Фото Instagram

Американский специалист Эгис Климас, представляющий интересы чемпиона в двух весовых категориях Василия Ломаченко, полутяжа Александра Гвоздика и чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика, назвал имена возможных соперников своих боксеров.

– Хотел, чтобы Ломаченко поднялся в весе, так как во втором полулегком с ним никто не хочет боксировать, – заявил Климас. – Хорошо было бы, чтобы Гвоздик провел бой с чемпионом WBC канадцем Адонисом Стивенсоном. Усик же должен встретиться с одним из чемпионов. Хоть с Муратом Гассиевым, хоть с Денисом Лебедевым, хоть с Майрисом Бриедисом.

Напомним, что все трое боксеров одержали в субботу очередные победы на профессиональном ринге.
бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Эгис Климас

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XSport

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