Менеджер Ломаченко: "Драться с Кроуфордом – суицид"

Вчера, 11:51

Эгис Климас - не разделяет желание украинского чемпиона

В последнем бою Ломаченко победил Сосу. Фото AFP
В последнем бою Ломаченко победил Сосу. Фото AFP

Менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас заявил в комментарии Boxingscene.com, что он не разделяет желание Ломаченко сразиться в будущем с чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

"Забудьте о Кроуфорде. У нас был хороший пример, когда парень из Англии, Келл Брук, дрался с Головкиным. Он вышел в ринг выглядел фантастически, но Головкин оказался слишком большим для него. Драться с чемпионом мира на две весовые категории выше было бы суицидом. Это было бы сумасшествием", – сказал Эгис Климас.
бокс, Василий Ломаченко, WBO, Эгис Климас

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Источники:

BoxingScene, boxingnews.com.ua

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