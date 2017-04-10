Менеджер Ломаченко: "Драться с Кроуфордом – суицид"

Менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас заявил в комментарии Boxingscene.com, что он не разделяет желание Ломаченко сразиться в будущем с чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

"Забудьте о Кроуфорде. У нас был хороший пример, когда парень из Англии, Келл Брук, дрался с Головкиным. Он вышел в ринг выглядел фантастически, но Головкин оказался слишком большим для него. Драться с чемпионом мира на две весовые категории выше было бы суицидом. Это было бы сумасшествием", – сказал Эгис Климас.