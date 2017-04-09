Менеджер хочет, чтобы Ломаченко сменил категорию, а Гвоздик и Усик дрались с чемпионами

Эгис Климас высказал свои пожелания относительно следующий боев для украинских боксеров Василия Ломаченко (8-1, 6 КО), Александра Усика (12-0, 10 КО) и Александра Гвоздика (13-0, 11 КО), менеджером которых он является.

"Я наверное хотел бы, чтобы Василий перешел в легкий вес (до 135 футов), потому что в этом дивизионе никто не хочет драться с ним. Поэтому я предполагаю такое развитие событий.

Кого бы я хотел для Гвоздика? Адониса Стивенсона (чемпиона WBC в полутяжелом весе – прим.). Стивенсону пора перестать болтать. То он говорит, что хочет драться с Ковалевым, то с Гвоздиком. Но это все только разговоры. Лучше покажи в ринге, на что ты способен.

Что касается Усика, то я бы хотел, чтобы он провел бой с еще одним чемпионом в крузервейте – Лебедевым, Гассиевым, Бриедисом", – заявил Климас.