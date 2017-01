Майк Тайсон зачитал рэп к поединку между Брауном и Боем (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон записал музыкальный клип, в котором исполнил песню под названием If You Show Up. Помогал ему в этом известный RnB-исполнитель Крис Браун, которого Железный Майк будет готовить к поединку с другим рэпером Соуджа Боем.

Последнего, напомним, будет тренировать непобежденный чемпион Флойд Мейуэзер. Песня и приурочена к этому бою, который состоится в марте. .