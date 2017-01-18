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Майк Тайсон зачитал рэп к поединку между Брауном и Боем (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/28_main.1484755138.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/28_tn.1484755138.jpg Бокс Экс-чемпион мира презентовал музыкальный клип

Майк Тайсон зачитал рэп к поединку между Брауном и Боем (видео)

Сегодня, 17:55

Экс-чемпион мира презентовал музыкальный клип


Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон записал музыкальный клип, в котором исполнил песню под названием If You Show Up. Помогал ему в этом известный RnB-исполнитель Крис Браун, которого Железный Майк будет готовить к поединку с другим рэпером Соуджа Боем.

Последнего, напомним, будет тренировать непобежденный чемпион Флойд Мейуэзер. Песня и приурочена к этому бою, который состоится в марте. .
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Источник:

СЭ

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