Мариуш Вах встретится с бывшим соперником Энтони Джошуа

Поляк сейчас помогает британцу готовиться к поединку против Кличко

Экс-претендент на мировые титулы Мариуш Вах (32-2, 17 КО), который отказался драться в феврале против Агита Кабайела за пустой евротрон, проведет более интересный поединок 3 июня в Лондоне (Англия).

В этот день на O2 Arena он сразится с местным Диллианом Уайтом (20-1, 15 КО). Отметим, что Уайт свое единственное поражение в карьере потерпел от своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, бывший соперник Владимира Кличко сейчас находится в лагере Джошуа, где помогает ему готовиться к бою против украинца, который состоится 29 апреля в Лондоне.