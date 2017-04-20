Мариуш Вах встретится с бывшим соперником Энтони Джошуа

Сегодня, 13:03

Поляк сейчас помогает британцу готовиться к поединку против Кличко

Мариуш Вах
Мариуш Вах

Экс-претендент на мировые титулы Мариуш Вах (32-2, 17 КО), который отказался драться в феврале против Агита Кабайела за пустой евротрон, проведет более интересный поединок 3 июня в Лондоне (Англия).

В этот день на O2 Arena он сразится с местным Диллианом Уайтом (20-1, 15 КО). Отметим, что Уайт свое единственное поражение в карьере потерпел от своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, бывший соперник Владимира Кличко сейчас находится в лагере Джошуа, где помогает ему готовиться к бою против украинца, который состоится 29 апреля в Лондоне.
бокс, Мариуш Вах, Диллиан Уайт

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Источник:

vringe.com

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