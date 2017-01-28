Легендарный Форман посоветовал Джошуа не списывать со счетов ветерана Кличко

Сегодня, 14:28

Из Джошуа может вырасти хороший боец и хороший чемпион, но ему надо остерегаться ветеранов

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американец Джордж Форман считает, что украинца Владимира Кличко не следует списывать со счетов в бою с чемпионом IBF британцем Энтони Джошуа, даже учитывая его солидный для бокса возраст.

- Джошуа – хороший атлет, – считает Форманн. – Он может хорошо бегать, прыгать, делать многое других вещей. Из него может вырасти хороший боец и хороший чемпион, но ему надо остерегаться ветеранов. Кличко – ветеран, и, если ты списываешь таких бойцов со счетов, они достают тебя из ниоткуда. Это такие вещи, о которых вы даже не догадываетесь. Никогда не списываю ветеранов со счетов, они всегда могут удивить.

Напомним, что Джошуа и Кличко выйдут на ринг 29 апреля в Лондоне.
бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа, Джордж Форман

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Источник:

Sportbox

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