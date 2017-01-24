Легендарный боксер Мэнни Пакьяо не будет проводить четыре боя в этом году

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо опроверг сообщение о том, что он, возможно, проведет четыре боя в 2017 году.

Ранее в январе промоутер 38-летнего спортсмена Боб Арум сообщил о планах провести четыре боя в 2017 году. Речь шла об апрельском бое с австралийцем Джеффом Хорном, о поединке в июле в России, о встрече в Европе в сентябре и о бое в ноябре или декабре в США против Теренса Кроуфорда. По словам Арума, после этого филиппинец окончательно завершит карьеру.

"Я не робот. Я человек. Мне тяжело провести даже два боя за год. А четыре поединка – это просто невозможно", – сказал Пакьяо.

Ранее были слухи, что Пакьяо может встретиться с Василием Ломаченко.