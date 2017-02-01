Как Кличко и Джошуа раскручивали свой бой на площади в Нью-Йорке (фото)

Сегодня, 15:31

Боксеры посетили США в рамках раскрутки предстоящего поединка в Лондоне


Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко и чемпион IBF британец Энтони Джошуа в рамках раскрутки своего поединка посетили Нью-Йорк. В США боксеры дали пресс-конференцию и позировали для фотографов на Таймс-сквер.

Владимир отметил, что сейчас – самое подходящее время для поединка с Джошуа. "Через три года он (Джошуа – прим.) будет слишком хорош, а я буду слишком стар. Это знаковый поединок для бокса", – сказал Кличко.

Напомним, что бой Кличко – Фьюри пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Нью-Йорк, боксеры, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

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Источники:

Сегодня|Спорт, Instagram

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