Как Кличко и Джошуа раскручивали свой бой на площади в Нью-Йорке (фото)

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко и чемпион IBF британец Энтони Джошуа в рамках раскрутки своего поединка посетили Нью-Йорк. В США боксеры дали пресс-конференцию и позировали для фотографов на Таймс-сквер.

Владимир отметил, что сейчас – самое подходящее время для поединка с Джошуа. "Через три года он (Джошуа – прим.) будет слишком хорош, а я буду слишком стар. Это знаковый поединок для бокса", – сказал Кличко.

Напомним, что бой Кличко – Фьюри пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".