Иван Редкач одержал двадцатую победу на профи-ринге

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса в рамках которого на ринг вышел 30-летний украинский боец Иван Редкач (20-2-1, 16 КО). Соперником украинца был 35-летний американец Дэмонд Брок (13-4-1, 4 КО).

Редкач считался очень перспективным и ожидалось, что он может получить титульный бой. Однако за последние два года Иван потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

Теперь, чтобы восстановить свои высокие позиции в рейтингах украинцу нужны победы. Перезагрузка началась. Редкач тактически здорово провел поединок против Брока. Сначала вымотал того, а в восьмом раунде добил.