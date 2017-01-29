Иван Редкач одержал двадцатую победу на профи-ринге
Украинский боксер победил техническим нокаутом Брока
В Лас-Вегасе прошел вечер бокса в рамках которого на ринг вышел 30-летний украинский боец Иван Редкач (20-2-1, 16 КО). Соперником украинца был 35-летний американец Дэмонд Брок (13-4-1, 4 КО).
Редкач считался очень перспективным и ожидалось, что он может получить титульный бой. Однако за последние два года Иван потерпел два поражения и свел один поединок вничью.
Теперь, чтобы восстановить свои высокие позиции в рейтингах украинцу нужны победы. Перезагрузка началась. Редкач тактически здорово провел поединок против Брока. Сначала вымотал того, а в восьмом раунде добил.
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