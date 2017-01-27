Евгений Хитров: "Мой организм не вышел из ямы, в которую я сам себя загнал"

Сегодня, 22:40

Украинский боксер рассказал почему проиграл первый раз на профи-ринге

Хитров проиграл нокаутом. Фото AFP
Хитров проиграл нокаутом. Фото AFP

Чемпион в среднем весе по версии NABF (Североамериканской боксерской федерации) украинец Евгений Хитров (14-1, 12 КО) рассказал о причинах первого в своей карьере поражения на профи-ринге jn Имманувеля Алима (17-0-1, 10 КО).

- Понимаю, что это был не самый удачный мой бой, но я сделал выводы и разобрался, почему так произошло. У меня так складывается в жизни, что иногда мне нужны такие моменты, чтобы оглянуться назад, сделать работу над ошибками и достигать еще больших вершин. Иногда они мне даются судьбой просто для того, чтобы я стал лучше. Я рассматриваю эту ситуацию только так.

Первые пару дней после поражения мне было действительно тяжело, но потом мне удалось собраться, благодаря родным и близким, людям, которые поддерживают в социальных сетях. Нельзя останавливаться и нужно идти только вперед, ведь бокс – это моя жизнь. Каждая ошибка – это определенный урок в жизни, из которого нужно сделать выводы и становиться лучше. Вообще, я не люблю говорить, что виноват тренер или промоутер, или команда. У меня было несколько вариантов и я сам выбрал соперника, и сам готовился к бою. Были кое-какие нюансы – бой три раза переносился и получилось так, что вместо того чтобы взять паузу и отдохнуть я 5 месяцев держал организм в форме. Но любой понимающий человек скажет, что 5 месяцев находиться в пиковой форме – это просто невозможно. Это и случилось со мной.

Когда я начал разминаться перед боем в раздевалке я понял, что происходит что-то не то. У меня был вялый организм, я не мог пробивать "двойку". То же самое я понял и в ринге – проблема в том, что я перетренировался. Даже после боя я провел чисто игровую тренировку, поиграл в баскетбол, но почувствовал такую тяжесть, что понял, что мой организм еще не вышел из ямы, в которую я сам себя загнал. И это чисто моя ошибка.
бокс, боксер, Евгений Хитров

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XSport

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