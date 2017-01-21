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Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй создал промоутерскую компанию http://www.segodnya.ua/img/article/7904/34_main.1484989607.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/34_tn.1484989607.jpg Бокс Первым шоу, которое будет продвигать новая компани, станет боксерский вечер 4 марта

Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй создал промоутерскую компанию

Сегодня, 11:06

Первым шоу, которое будет продвигать новая компани, станет боксерский вечер 4 марта

Владельцы компании Хэй и Шефер. Фото Twitter
Владельцы компании Хэй и Шефер. Фото Twitter

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хэй и известный американский промоутер Ричард Шефер объявили о создании новой промоутерской компании, которая будет носить название Hayemaker Ringstar.

Первым шоу, которое будет продвигать новая компания в сопромоутерстве с Matchroom Boxing, станет боксерский вечер 4 марта, в главном бою которого на рингу выйдут Дэвид Хэй и чемпион WBC в первом тяжелом весе Тони Белью.
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Источник:

AllBoxing

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