Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй создал промоутерскую компанию

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хэй и известный американский промоутер Ричард Шефер объявили о создании новой промоутерской компании, которая будет носить название Hayemaker Ringstar.

Первым шоу, которое будет продвигать новая компания в сопромоутерстве с Matchroom Boxing, станет боксерский вечер 4 марта, в главном бою которого на рингу выйдут Дэвид Хэй и чемпион WBC в первом тяжелом весе Тони Белью.