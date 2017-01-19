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Экс-чемпион мира Дэвид Хэй рассказал, когда уйдет из бокса http://www.segodnya.ua/img/article/7899/76_main.1484856441.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/76_tn.1484856441.jpg Бокс Британский боксер анонсировал свое триумфальное возвращение на ринг

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй рассказал, когда уйдет из бокса

Сегодня, 22:07

Британский боксер анонсировал свое триумфальное возвращение на ринг

Дэвид Хэй. Фото AFP
Дэвид Хэй. Фото AFP

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил в своем обращении к фанам, что они смогут наслаждаться боксом в его исполнении не более двух лет.

"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя здорово. Люди спрашивают меня, буду ли я тем же Дэвидом Хэем, которым я был раньше. Нет, не буду – я буду лучше, чем раньше. Мы с моей командой работаем над чем-то по-настоящему особенным. Мы развили невероятную силу, взрывную ударную мощь. Вы увидите что-то просто невероятное 4 марта.

Наслаждайтесь тем, что вы увидите, потому что продлится это недолго – еще полтора-два года. После этого я уйду из бокса, забрав с собой все чемпионские пояса", – сказал Дэвид Хэй.
бокс, Дэвид Хэй

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Источник:

boxingnews.com.ua

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