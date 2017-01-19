Экс-чемпион мира Дэвид Хэй рассказал, когда уйдет из бокса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил в своем обращении к фанам, что они смогут наслаждаться боксом в его исполнении не более двух лет.

"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя здорово. Люди спрашивают меня, буду ли я тем же Дэвидом Хэем, которым я был раньше. Нет, не буду – я буду лучше, чем раньше. Мы с моей командой работаем над чем-то по-настоящему особенным. Мы развили невероятную силу, взрывную ударную мощь. Вы увидите что-то просто невероятное 4 марта.

Наслаждайтесь тем, что вы увидите, потому что продлится это недолго – еще полтора-два года. После этого я уйду из бокса, забрав с собой все чемпионские пояса", – сказал Дэвид Хэй.