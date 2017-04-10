Джошуа за бой против Кличко заработает 10 миллионов фунтов

Чемпион IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) в интервью журналу GQ сообщил, что получит за бой с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) 10 миллионов фунтов, а также поставил себе цель в будущем стать миллиардером.

"Когда я начинал, моя цель была стать мультимиллионером. Но сейчас полно обычных людей, дедушек и бабушек, которые получают миллионы только за авторские права. Так что моей новой целью является стать миллиардером. Быть миллионером – хорошо, но нужно ставить планку выше.

Я получу £ 10 млн за следующий бой, и моя следующая цель – удесятерить эту сумму. А когда я заработаю £ 100-150 млн, почему бы не замахнуться на миллиард? Я знаю миллиардеров, которые сами заработали свои деньги. Это трудно, но возможно".

Ранее сообщалось, что общий гонорар поединка может составить порядка 30 миллионов фунтов.

Напомним, бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе.