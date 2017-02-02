Допинг-проба "Б" Александра Поветкина дала положительный результат

Сегодня, 10:29

Российский боксер использовал во время тренировок остарин

Поветкин тренировал выносливость. Фото AFP
Поветкин тренировал выносливость. Фото AFP

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

Изначально процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе. Но затем Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что она перенесена на 1 февраля.

WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна 6 декабря после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина на остарин.

Остарин – вещество из группы SARM, которое используется спортсменами во время тренировок. Оно повышает выносливость, подобно анаболическим стероидам. Вещества группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2008 году.
бокс, WBC, Александр Поветкин, WADA

Вы сейчас просматриваете новость "Допинг-проба "Б" Александра Поветкина дала положительный результат". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Поветкин. Фото AFP

В России лучшим нокаутом года признали удар допингового Поветкина

31 Января, 22:04

Изначально "Витязь" должен был провести поединок со Стиверном, но попался на допинге

Бокс

Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС

Тренер Кличко: "Поветкин три раза попался на допинге - и ничего. Так не должно быть"

19 Января, 20:51

Джеймс Али Башир считает, что за употребление допинга нужно дисквалифицировать пожизненно или хотя бы на год

Мир

Поветкин и Рябинский. Фото vsenabox.ru

Половина команды Поветкина прошла проверку на детекторе лжи

28 Декабря 2016, 12:53

Допинг-проба "В", которую сдал "Русский Витязь", будет вскрыта лишь в январе

Мир

Дон Кинг. Фото AFP

Допинг Поветкина разбил сердце Дону Кингу

23 Декабря 2016, 10:26

Дон Кинг заявил, что срыв титульного боя Поветкина со Стиверном разбил его сердце

Мир

Александр Поветкин. Фото ИТАР-ТАСС

Промоутер попавшегося на допинге Поветкина не верит в невиновность боксера

22 Декабря 2016, 16:52

Команда россиянина пока не запрашивала вскрытие пробы "Б"

Бокс

Виталий Кличко

Виталий Кличко: "Поветкин потерял доверие болельщиков"

19 Декабря 2016, 13:19

Экс-чемпион мира прокомментировал допинг-скандал с российским супертяжем

Бокс

Запись боя Александр Поветкин - Жоан Дюапа

17 Декабря 2016, 21:18

Российский супертяж выиграл бой нокаутом

Бокс

Александр Поветкин

Александр Поветкин нокаутировал подставного боксера

17 Декабря 2016, 20:36

В шестом раунде Русский Витязь победил Дюапа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования