Допинг-проба "Б" Александра Поветкина дала положительный результат

Российский боксер использовал во время тренировок остарин

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

Изначально процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе. Но затем Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что она перенесена на 1 февраля.

WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна 6 декабря после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина на остарин.

Остарин – вещество из группы SARM, которое используется спортсменами во время тренировок. Оно повышает выносливость, подобно анаболическим стероидам. Вещества группы SARM были запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2008 году.