Диллиан Уайт и Бермейн Стиверн могут провести претендентский поединок

Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC

Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой на титул WBC против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт заявил в Twitter.

В допинг-пробе Поветкина перед боем со Стиверном был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) остарин. В итоге, поединок был отменен.

Уайт 10 декабря раздельным решением судей победил соотечественника Дерека Чисору.

Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC.