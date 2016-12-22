Диллиан Уайт и Бермейн Стиверн могут провести претендентский поединок
Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC
Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой на титул WBC против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт заявил в Twitter.
В допинг-пробе Поветкина перед боем со Стиверном был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) остарин. В итоге, поединок был отменен.
Уайт 10 декабря раздельным решением судей победил соотечественника Дерека Чисору.
Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC.
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