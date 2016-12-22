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Диллиан Уайт и Бермейн Стиверн могут провести претендентский поединок http://www.segodnya.ua/img/article/7819/98_main.1482404681.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/98_tn.1482404681.jpg Бокс Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC

Диллиан Уайт и Бермейн Стиверн могут провести претендентский поединок

Сегодня, 13:00

Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC

Уайт победил Чисору. Фото AFP
Уайт победил Чисору. Фото AFP

Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой на титул WBC против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт заявил в Twitter.

В допинг-пробе Поветкина перед боем со Стиверном был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) остарин. В итоге, поединок был отменен.

Уайт 10 декабря раздельным решением судей победил соотечественника Дерека Чисору.

Победитель этого боя должен будет встретиться с чемпионом WBC.
WBC, Бермейн Стиверн, WADA, Диллиан Уайт

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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